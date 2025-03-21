货币 / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties
23.91 USD 0.31 (1.28%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JBGS汇率已更改-1.28%。当日，交易品种以低点23.86和高点24.30进行交易。
关注JBG SMITH Properties动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JBGS新闻
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Evercore ISI将JBG SMITH Properties目标价从19美元上调至22美元
- JBG SMITH Properties price target raised to $22 from $19 at Evercore ISI
- JBG Smith Properties股票达到52周高点23.53美元
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at $23.53
- JBG Smith price target lowered to $19 from $20 at Evercore ISI
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 22.48 USD
- Behind The (Revised) Curve
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 19.86 USD
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- JBG SMITH declares quarterly dividend of $0.175 per share
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 18.92 USD
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- JBG SMITH acquires 15-acre Tysons Dulles Plaza office campus
- JBG Smith: Sell Now, Maybe Buy Later (NYSE:JBGS)
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- JBG SMITH: Wide Margin Of Safety Amid Government Layoffs (NYSE:JBGS)
日范围
23.86 24.30
年范围
13.28 24.30
- 前一天收盘价
- 24.22
- 开盘价
- 24.15
- 卖价
- 23.91
- 买价
- 24.21
- 最低价
- 23.86
- 最高价
- 24.30
- 交易量
- 418
- 日变化
- -1.28%
- 月变化
- 12.94%
- 6个月变化
- 48.51%
- 年变化
- 36.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值