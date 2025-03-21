Währungen / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties
24.05 USD 0.21 (0.88%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JBGS hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.80 bis zu einem Hoch von 24.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die JBG SMITH Properties-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.80 24.28
Jahresspanne
13.28 24.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.84
- Eröffnung
- 23.89
- Bid
- 24.05
- Ask
- 24.35
- Tief
- 23.80
- Hoch
- 24.28
- Volumen
- 1.225 K
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- 13.60%
- 6-Monatsänderung
- 49.38%
- Jahresänderung
- 37.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K