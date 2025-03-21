KurseKategorien
JBGS: JBG SMITH Properties

24.05 USD 0.21 (0.88%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JBGS hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.80 bis zu einem Hoch von 24.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die JBG SMITH Properties-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
23.80 24.28
Jahresspanne
13.28 24.30
Vorheriger Schlusskurs
23.84
Eröffnung
23.89
Bid
24.05
Ask
24.35
Tief
23.80
Hoch
24.28
Volumen
1.225 K
Tagesänderung
0.88%
Monatsänderung
13.60%
6-Monatsänderung
49.38%
Jahresänderung
37.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K