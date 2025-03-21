クォートセクション
通貨 / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties

24.05 USD 0.21 (0.88%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JBGSの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり23.80の安値と24.28の高値で取引されました。

JBG SMITH Propertiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.80 24.28
1年のレンジ
13.28 24.30
以前の終値
23.84
始値
23.89
買値
24.05
買値
24.35
安値
23.80
高値
24.28
出来高
1.225 K
1日の変化
0.88%
1ヶ月の変化
13.60%
6ヶ月の変化
49.38%
1年の変化
37.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K