JBGS: JBG SMITH Properties
24.05 USD 0.21 (0.88%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JBGSの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり23.80の安値と24.28の高値で取引されました。
JBG SMITH Propertiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.80 24.28
1年のレンジ
13.28 24.30
- 以前の終値
- 23.84
- 始値
- 23.89
- 買値
- 24.05
- 買値
- 24.35
- 安値
- 23.80
- 高値
- 24.28
- 出来高
- 1.225 K
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- 13.60%
- 6ヶ月の変化
- 49.38%
- 1年の変化
- 37.43%
