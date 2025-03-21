Валюты / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties
24.22 USD 0.57 (2.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBGS за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.52, а максимальная — 24.24.
Следите за динамикой JBG SMITH Properties. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JBGS
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Целевая цена JBG SMITH Properties повышена до $22 с $19 в Evercore ISI
- JBG SMITH Properties price target raised to $22 from $19 at Evercore ISI
- Акции JBG Smith Properties достигли 52-недельного максимума в $23,53
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at $23.53
- JBG Smith price target lowered to $19 from $20 at Evercore ISI
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 22.48 USD
- Behind The (Revised) Curve
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 19.86 USD
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- JBG SMITH declares quarterly dividend of $0.175 per share
- JBG Smith Properties stock hits 52-week high at 18.92 USD
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- JBG SMITH acquires 15-acre Tysons Dulles Plaza office campus
- JBG Smith: Sell Now, Maybe Buy Later (NYSE:JBGS)
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- JBG SMITH: Wide Margin Of Safety Amid Government Layoffs (NYSE:JBGS)
Дневной диапазон
23.52 24.24
Годовой диапазон
13.28 24.24
- Предыдущее закрытие
- 23.65
- Open
- 23.55
- Bid
- 24.22
- Ask
- 24.52
- Low
- 23.52
- High
- 24.24
- Объем
- 1.927 K
- Дневное изменение
- 2.41%
- Месячное изменение
- 14.41%
- 6-месячное изменение
- 50.43%
- Годовое изменение
- 38.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.