JBGS: JBG SMITH Properties

24.22 USD 0.57 (2.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JBGS за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.52, а максимальная — 24.24.

Дневной диапазон
23.52 24.24
Годовой диапазон
13.28 24.24
Предыдущее закрытие
23.65
Open
23.55
Bid
24.22
Ask
24.52
Low
23.52
High
24.24
Объем
1.927 K
Дневное изменение
2.41%
Месячное изменение
14.41%
6-месячное изменение
50.43%
Годовое изменение
38.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.