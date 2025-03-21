Moedas / JBGS
JBGS: JBG SMITH Properties
23.94 USD 0.10 (0.42%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JBGS para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.80 e o mais alto foi 24.11.
Veja a dinâmica do par de moedas JBG SMITH Properties. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.80 24.11
Faixa anual
13.28 24.30
- Fechamento anterior
- 23.84
- Open
- 23.89
- Bid
- 23.94
- Ask
- 24.24
- Low
- 23.80
- High
- 24.11
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 0.42%
- Mudança mensal
- 13.08%
- Mudança de 6 meses
- 48.70%
- Mudança anual
- 36.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh