IYH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi 60.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.83 - 61.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 61.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1185 değerine ulaştı. IYH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi şu anda 60.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.56% ve USD değerlerini izler. IYH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IYH hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Healthcare ETF hisselerini şu anki 60.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.88 ve Ask 61.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1185 ve günlük değişim oranı -0.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYH fiyat hareketlerini takip edin.

IYH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 53.35 - 63.71 ve mevcut fiyatı 60.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.88 veya Ask 61.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.01% ve 6 aylık değişim oranı 5.55% değerlerini karşılaştırır. IYH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi yıllık olarak 63.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 53.35 - 63.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 61.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Healthcare ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 53.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 53.35 - 63.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYH fiyat hareketlerini izleyin.