- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
IYH fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.83 ve Yüksek fiyatı olarak 61.27 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Healthcare ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYH haberleri
- Contrary to popular opinion, U.S. stocks do justify their valuations, says Morgan Stanley
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- FHLC: Fidelity's U.S. Health Care ETF Balances Quality, Safety, And Growth (NYSEARCA:FHLC)
- Takeda: Excellent Pipeline Kaizen - 6 Drugs, $20 Billion Annually (NYSE:TAK)
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Barclays sees tariff headwinds weighing on consumer and cyclical earnings in 2H25
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- BofA clients sold equities last week as buybacks slow
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- ETFs to Gain on JNJ's Solid Q1 Earnings & Upbeat Outlook
- BofA flags more large equity outflows as institutional clients continue to sell
- IYH: An Aggressive Positioning On The U.S. Healthcare Industry (IYH)
Sıkça sorulan sorular
IYH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi 60.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.83 - 61.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 61.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1185 değerine ulaştı. IYH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi şu anda 60.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.56% ve USD değerlerini izler. IYH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IYH hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Healthcare ETF hisselerini şu anki 60.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.88 ve Ask 61.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1185 ve günlük değişim oranı -0.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYH fiyat hareketlerini takip edin.
IYH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 53.35 - 63.71 ve mevcut fiyatı 60.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.88 veya Ask 61.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.01% ve 6 aylık değişim oranı 5.55% değerlerini karşılaştırır. IYH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi yıllık olarak 63.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 53.35 - 63.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 61.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Healthcare ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Healthcare ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 53.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 53.35 - 63.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYH fiyat hareketlerini izleyin.
IYH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Healthcare ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 61.17 ve yıllık değişim oranı -2.56% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 61.17
- Açılış
- 61.21
- Satış
- 60.88
- Alış
- 61.18
- Düşük
- 60.83
- Yüksek
- 61.27
- Hacim
- 1.185 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 3.01%
- 6 aylık değişim
- 5.55%
- Yıllık değişim
- -2.56%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B