IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
Le taux de change de IYH a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.84 et à un maximum de 61.27.
Suivez la dynamique iShares U.S. Healthcare ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IYH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYH aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Healthcare ETF est cotée à 60.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.84 - 61.27, a clôturé hier à 61.17 et son volume d'échange a atteint 1050. Le graphique en temps réel du cours de IYH présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Healthcare ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Healthcare ETF est actuellement valorisé à 60.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYH.
Comment acheter des actions IYH ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Healthcare ETF au cours actuel de 60.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 60.85 ou de 61.15, le 1050 et le -0.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYH ?
Investir dans iShares U.S. Healthcare ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.35 - 63.71 et le prix actuel 60.85. Beaucoup comparent 2.96% et 5.50% avant de passer des ordres à 60.85 ou 61.15. Consultez le graphique du cours de IYH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Healthcare ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Healthcare ETF l'année dernière était 63.71. Au cours de 53.35 - 63.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 61.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Healthcare ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Healthcare ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) sur l'année a été 53.35. Sa comparaison avec 60.85 et 53.35 - 63.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYH a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Healthcare ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 61.17 et -2.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 61.17
- Ouverture
- 61.21
- Bid
- 60.85
- Ask
- 61.15
- Plus Bas
- 60.84
- Plus Haut
- 61.27
- Volume
- 1.050 K
- Changement quotidien
- -0.52%
- Changement Mensuel
- 2.96%
- Changement à 6 Mois
- 5.50%
- Changement Annuel
- -2.61%