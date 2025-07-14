- Panoramica
IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
Il tasso di cambio IYH ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.84 e ad un massimo di 61.27.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Healthcare ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IYH News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IYH oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Healthcare ETF sono prezzate a 60.85. Viene scambiato all'interno di 60.84 - 61.27, la chiusura di ieri è stata 61.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 1050. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IYH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Healthcare ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Healthcare ETF è attualmente valutato a 60.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IYH.
Come acquistare azioni IYH?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Healthcare ETF al prezzo attuale di 60.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.85 o 61.15, mentre 1050 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IYH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IYH?
Investire in iShares U.S. Healthcare ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.35 - 63.71 e il prezzo attuale 60.85. Molti confrontano 2.96% e 5.50% prima di effettuare ordini su 60.85 o 61.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IYH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Healthcare ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Healthcare ETF nell'ultimo anno è stato 63.71. All'interno di 53.35 - 63.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Healthcare ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Healthcare ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) nel corso dell'anno è stato 53.35. Confrontandolo con gli attuali 60.85 e 53.35 - 63.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IYH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IYH?
iShares U.S. Healthcare ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.17 e -2.61%.
- Chiusura Precedente
- 61.17
- Apertura
- 61.21
- Bid
- 60.85
- Ask
- 61.15
- Minimo
- 60.84
- Massimo
- 61.27
- Volume
- 1.050 K
- Variazione giornaliera
- -0.52%
- Variazione Mensile
- 2.96%
- Variazione Semestrale
- 5.50%
- Variazione Annuale
- -2.61%