IYH: iShares U.S. Healthcare ETF

60.85 USD 0.32 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IYH hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.84 bis zu einem Hoch von 61.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Healthcare ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IYH heute?

Die Aktie von iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) notiert heute bei 60.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 60.84 - 61.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 61.17 und das Handelsvolumen erreichte 1050. Das Live-Chart von IYH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IYH Dividenden?

iShares U.S. Healthcare ETF wird derzeit mit 60.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYH zu verfolgen.

Wie kaufe ich IYH-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) zum aktuellen Kurs von 60.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.85 oder 61.15 platziert, während 1050 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IYH-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Healthcare ETF müssen die jährliche Spanne 53.35 - 63.71 und der aktuelle Kurs 60.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.96% und 5.50%, bevor sie Orders zu 60.85 oder 61.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Healthcare ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) im vergangenen Jahr lag bei 63.71. Innerhalb von 53.35 - 63.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 61.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Healthcare ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Healthcare ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) im Laufe des Jahres betrug 53.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.85 und der Spanne 53.35 - 63.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IYH statt?

iShares U.S. Healthcare ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 61.17 und -2.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
60.84 61.27
Jahresspanne
53.35 63.71
Vorheriger Schlusskurs
61.17
Eröffnung
61.21
Bid
60.85
Ask
61.15
Tief
60.84
Hoch
61.27
Volumen
1.050 K
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
2.96%
6-Monatsänderung
5.50%
Jahresänderung
-2.61%
06 Oktober, Montag