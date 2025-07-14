КотировкиРазделы
Валюты / IYH
Назад в Рынок акций США

IYH: iShares U.S. Healthcare ETF

60.85 USD 0.32 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYH за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.84, а максимальная — 61.27.

Следите за динамикой iShares U.S. Healthcare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IYH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYH сегодня?

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) сегодня оценивается на уровне 60.85. Инструмент торгуется в пределах 60.84 - 61.27, вчерашнее закрытие составило 61.17, а торговый объем достиг 1050. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Healthcare ETF?

iShares U.S. Healthcare ETF в настоящее время оценивается в 60.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.61% и USD. Отслеживайте движения IYH на графике в реальном времени.

Как купить акции IYH?

Вы можете купить акции iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) по текущей цене 60.85. Ордера обычно размещаются около 60.85 или 61.15, тогда как 1050 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYH?

Инвестирование в iShares U.S. Healthcare ETF предполагает учет годового диапазона 53.35 - 63.71 и текущей цены 60.85. Многие сравнивают 2.96% и 5.50% перед размещением ордеров на 60.85 или 61.15. Изучайте ежедневные изменения цены IYH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Healthcare ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) за последний год составила 63.71. Акции заметно колебались в пределах 53.35 - 63.71, сравнение с 61.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Healthcare ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Healthcare ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) за год составила 53.35. Сравнение с текущими 60.85 и 53.35 - 63.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYH?

В прошлом iShares U.S. Healthcare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.17 и -2.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.84 61.27
Годовой диапазон
53.35 63.71
Предыдущее закрытие
61.17
Open
61.21
Bid
60.85
Ask
61.15
Low
60.84
High
61.27
Объем
1.050 K
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
5.50%
Годовое изменение
-2.61%
06 октября, понедельник