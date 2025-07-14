- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
Курс IYH за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.84, а максимальная — 61.27.
Следите за динамикой iShares U.S. Healthcare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IYH
- Contrary to popular opinion, U.S. stocks do justify their valuations, says Morgan Stanley
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- FHLC: Fidelity's U.S. Health Care ETF Balances Quality, Safety, And Growth (NYSEARCA:FHLC)
- Takeda: Excellent Pipeline Kaizen - 6 Drugs, $20 Billion Annually (NYSE:TAK)
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Barclays sees tariff headwinds weighing on consumer and cyclical earnings in 2H25
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- BofA clients sold equities last week as buybacks slow
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- ETFs to Gain on JNJ's Solid Q1 Earnings & Upbeat Outlook
- BofA flags more large equity outflows as institutional clients continue to sell
- IYH: An Aggressive Positioning On The U.S. Healthcare Industry (IYH)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYH сегодня?
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) сегодня оценивается на уровне 60.85. Инструмент торгуется в пределах 60.84 - 61.27, вчерашнее закрытие составило 61.17, а торговый объем достиг 1050. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Healthcare ETF?
iShares U.S. Healthcare ETF в настоящее время оценивается в 60.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.61% и USD. Отслеживайте движения IYH на графике в реальном времени.
Как купить акции IYH?
Вы можете купить акции iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) по текущей цене 60.85. Ордера обычно размещаются около 60.85 или 61.15, тогда как 1050 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYH?
Инвестирование в iShares U.S. Healthcare ETF предполагает учет годового диапазона 53.35 - 63.71 и текущей цены 60.85. Многие сравнивают 2.96% и 5.50% перед размещением ордеров на 60.85 или 61.15. Изучайте ежедневные изменения цены IYH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Healthcare ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) за последний год составила 63.71. Акции заметно колебались в пределах 53.35 - 63.71, сравнение с 61.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Healthcare ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Healthcare ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) за год составила 53.35. Сравнение с текущими 60.85 и 53.35 - 63.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYH?
В прошлом iShares U.S. Healthcare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.17 и -2.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.17
- Open
- 61.21
- Bid
- 60.85
- Ask
- 61.15
- Low
- 60.84
- High
- 61.27
- Объем
- 1.050 K
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 5.50%
- Годовое изменение
- -2.61%