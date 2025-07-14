IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
今日IYH汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点60.84和高点61.27进行交易。
关注iShares U.S. Healthcare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IYH新闻
常见问题解答
IYH股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Healthcare ETF股票今天的定价为60.85。它在60.84 - 61.27范围内交易，昨天的收盘价为61.17，交易量达到1050。IYH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Healthcare ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Healthcare ETF目前的价值为60.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪IYH走势。
如何购买IYH股票？
您可以以60.85的当前价格购买iShares U.S. Healthcare ETF股票。订单通常设置在60.85或61.15附近，而1050和-0.59%显示市场活动。立即关注IYH的实时图表更新。
如何投资IYH股票？
投资iShares U.S. Healthcare ETF需要考虑年度范围53.35 - 63.71和当前价格60.85。许多人在以60.85或61.15下订单之前，会比较2.96%和。实时查看IYH价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Healthcare ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Healthcare ETF的最高价格是63.71。在53.35 - 63.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Healthcare ETF的绩效。
iShares U.S. Healthcare ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Healthcare ETF（IYH）的最低价格为53.35。将其与当前的60.85和53.35 - 63.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYH股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Healthcare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.17和-2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.17
- 开盘价
- 61.21
- 卖价
- 60.85
- 买价
- 61.15
- 最低价
- 60.84
- 最高价
- 61.27
- 交易量
- 1.050 K
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 2.96%
- 6个月变化
- 5.50%
- 年变化
- -2.61%