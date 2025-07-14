CotaçõesSeções
Moedas / IYH
Voltar para Ações

IYH: iShares U.S. Healthcare ETF

60.85 USD 0.32 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IYH para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.84 e o mais alto foi 61.27.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Healthcare ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IYH hoje?

Hoje iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) está avaliado em 60.85. O instrumento é negociado dentro de 60.84 - 61.27, o fechamento de ontem foi 61.17, e o volume de negociação atingiu 1050. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYH em tempo real.

As ações de iShares U.S. Healthcare ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares U.S. Healthcare ETF está avaliado em 60.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.61% e USD. Monitore os movimentos de IYH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IYH?

Você pode comprar ações de iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) pelo preço atual 60.85. Ordens geralmente são executadas perto de 60.85 ou 61.15, enquanto 1050 e -0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IYH?

Investir em iShares U.S. Healthcare ETF envolve considerar a faixa anual 53.35 - 63.71 e o preço atual 60.85. Muitos comparam 2.96% e 5.50% antes de enviar ordens em 60.85 ou 61.15. Estude as mudanças diárias de preço de IYH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Healthcare ETF?

O maior preço de iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) no último ano foi 63.71. As ações oscilaram bastante dentro de 53.35 - 63.71, e a comparação com 61.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Healthcare ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Healthcare ETF?

O menor preço de iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) no ano foi 53.35. A comparação com o preço atual 60.85 e 53.35 - 63.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYH?

No passado iShares U.S. Healthcare ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 61.17 e -2.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
60.84 61.27
Faixa anual
53.35 63.71
Fechamento anterior
61.17
Open
61.21
Bid
60.85
Ask
61.15
Low
60.84
High
61.27
Volume
1.050 K
Mudança diária
-0.52%
Mudança mensal
2.96%
Mudança de 6 meses
5.50%
Mudança anual
-2.61%
06 outubro, segunda-feira