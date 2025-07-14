クォートセクション
IYH: iShares U.S. Healthcare ETF

60.85 USD 0.32 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IYHの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり60.84の安値と61.27の高値で取引されました。

iShares U.S. Healthcare ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IYH株の現在の価格は？

iShares U.S. Healthcare ETFの株価は本日60.85です。60.84 - 61.27内で取引され、前日の終値は61.17、取引量は1050に達しました。IYHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Healthcare ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Healthcare ETFの現在の価格は60.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.61%やUSDにも注目します。IYHの動きはライブチャートで確認できます。

IYH株を買う方法は？

iShares U.S. Healthcare ETFの株は現在60.85で購入可能です。注文は通常60.85または61.15付近で行われ、1050や-0.59%が市場の動きを示します。IYHの最新情報はライブチャートで確認できます。

IYH株に投資する方法は？

iShares U.S. Healthcare ETFへの投資では、年間の値幅53.35 - 63.71と現在の60.85を考慮します。注文は多くの場合60.85や61.15で行われる前に、2.96%や5.50%と比較されます。IYHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Healthcare ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Healthcare ETFの過去1年の最高値は63.71でした。53.35 - 63.71内で株価は大きく変動し、61.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Healthcare ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Healthcare ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Healthcare ETF(IYH)の年間最安値は53.35でした。現在の60.85や53.35 - 63.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYHの動きはライブチャートで確認できます。

IYHの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Healthcare ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.17、-2.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
60.84 61.27
1年のレンジ
53.35 63.71
以前の終値
61.17
始値
61.21
買値
60.85
買値
61.15
安値
60.84
高値
61.27
出来高
1.050 K
1日の変化
-0.52%
1ヶ月の変化
2.96%
6ヶ月の変化
5.50%
1年の変化
-2.61%
06 10月, 月曜日