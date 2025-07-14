- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IYH: iShares U.S. Healthcare ETF
IYHの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり60.84の安値と61.27の高値で取引されました。
iShares U.S. Healthcare ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYH News
- Contrary to popular opinion, U.S. stocks do justify their valuations, says Morgan Stanley
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- FHLC: Fidelity's U.S. Health Care ETF Balances Quality, Safety, And Growth (NYSEARCA:FHLC)
- Takeda: Excellent Pipeline Kaizen - 6 Drugs, $20 Billion Annually (NYSE:TAK)
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- VHT: A Popular Choice For Investing In U.S. Health Care Stocks (NYSEARCA:VHT)
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Barclays sees tariff headwinds weighing on consumer and cyclical earnings in 2H25
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)?
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- BofA clients sold equities last week as buybacks slow
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- ETFs to Gain on JNJ's Solid Q1 Earnings & Upbeat Outlook
- BofA flags more large equity outflows as institutional clients continue to sell
- IYH: An Aggressive Positioning On The U.S. Healthcare Industry (IYH)
よくあるご質問
IYH株の現在の価格は？
iShares U.S. Healthcare ETFの株価は本日60.85です。60.84 - 61.27内で取引され、前日の終値は61.17、取引量は1050に達しました。IYHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Healthcare ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Healthcare ETFの現在の価格は60.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.61%やUSDにも注目します。IYHの動きはライブチャートで確認できます。
IYH株を買う方法は？
iShares U.S. Healthcare ETFの株は現在60.85で購入可能です。注文は通常60.85または61.15付近で行われ、1050や-0.59%が市場の動きを示します。IYHの最新情報はライブチャートで確認できます。
IYH株に投資する方法は？
iShares U.S. Healthcare ETFへの投資では、年間の値幅53.35 - 63.71と現在の60.85を考慮します。注文は多くの場合60.85や61.15で行われる前に、2.96%や5.50%と比較されます。IYHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Healthcare ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Healthcare ETFの過去1年の最高値は63.71でした。53.35 - 63.71内で株価は大きく変動し、61.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Healthcare ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Healthcare ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Healthcare ETF(IYH)の年間最安値は53.35でした。現在の60.85や53.35 - 63.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYHの動きはライブチャートで確認できます。
IYHの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Healthcare ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、61.17、-2.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 61.17
- 始値
- 61.21
- 買値
- 60.85
- 買値
- 61.15
- 安値
- 60.84
- 高値
- 61.27
- 出来高
- 1.050 K
- 1日の変化
- -0.52%
- 1ヶ月の変化
- 2.96%
- 6ヶ月の変化
- 5.50%
- 1年の変化
- -2.61%