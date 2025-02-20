IWY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi 275.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 275.12 - 276.54 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 276.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 320 değerine ulaştı. IWY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi şu anda 275.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.55% ve USD değerlerini izler. IWY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IWY hisse senedi nasıl alınır? iShares Russell Top 200 Growth ETF hisselerini şu anki 275.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 275.79 ve Ask 276.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 320 ve günlük değişim oranı -0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IWY fiyat hareketlerini takip edin.

IWY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 180.65 - 278.56 ve mevcut fiyatı 275.79 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 275.79 veya Ask 276.09 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.10% ve 6 aylık değişim oranı 26.46% değerlerini karşılaştırır. IWY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 278.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 180.65 - 278.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 276.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Russell Top 200 Growth ETF performansını takip edin.

iShares Russell Top 200 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 180.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 275.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 180.65 - 278.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IWY fiyat hareketlerini izleyin.