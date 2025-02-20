- Panoramica
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
Il tasso di cambio IWY ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 275.12 e ad un massimo di 276.54.
Segui le dinamiche di iShares Russell Top 200 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IWY oggi?
Oggi le azioni iShares Russell Top 200 Growth ETF sono prezzate a 275.79. Viene scambiato all'interno di 275.12 - 276.54, la chiusura di ieri è stata 276.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 320. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IWY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Russell Top 200 Growth ETF pagano dividendi?
iShares Russell Top 200 Growth ETF è attualmente valutato a 275.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IWY.
Come acquistare azioni IWY?
Puoi acquistare azioni iShares Russell Top 200 Growth ETF al prezzo attuale di 275.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 275.79 o 276.09, mentre 320 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IWY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IWY?
Investire in iShares Russell Top 200 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 180.65 - 278.56 e il prezzo attuale 275.79. Molti confrontano 1.10% e 26.46% prima di effettuare ordini su 275.79 o 276.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IWY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Il prezzo massimo di iShares Russell Top 200 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 278.56. All'interno di 180.65 - 278.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 276.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Russell Top 200 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Il prezzo più basso di iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) nel corso dell'anno è stato 180.65. Confrontandolo con gli attuali 275.79 e 180.65 - 278.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IWY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IWY?
iShares Russell Top 200 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 276.09 e 25.55%.
- Chiusura Precedente
- 276.09
- Apertura
- 275.96
- Bid
- 275.79
- Ask
- 276.09
- Minimo
- 275.12
- Massimo
- 276.54
- Volume
- 320
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 1.10%
- Variazione Semestrale
- 26.46%
- Variazione Annuale
- 25.55%