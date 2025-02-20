- Visão do mercado
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
A taxa do IWY para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 275.12 e o mais alto foi 276.54.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Russell Top 200 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IWY hoje?
Hoje iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) está avaliado em 275.79. O instrumento é negociado dentro de 275.12 - 276.54, o fechamento de ontem foi 276.09, e o volume de negociação atingiu 320. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWY em tempo real.
As ações de iShares Russell Top 200 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Russell Top 200 Growth ETF está avaliado em 275.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.55% e USD. Monitore os movimentos de IWY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IWY?
Você pode comprar ações de iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) pelo preço atual 275.79. Ordens geralmente são executadas perto de 275.79 ou 276.09, enquanto 320 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IWY?
Investir em iShares Russell Top 200 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 180.65 - 278.56 e o preço atual 275.79. Muitos comparam 1.10% e 26.46% antes de enviar ordens em 275.79 ou 276.09. Estude as mudanças diárias de preço de IWY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Russell Top 200 Growth ETF?
O maior preço de iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) no último ano foi 278.56. As ações oscilaram bastante dentro de 180.65 - 278.56, e a comparação com 276.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Russell Top 200 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Russell Top 200 Growth ETF?
O menor preço de iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) no ano foi 180.65. A comparação com o preço atual 275.79 e 180.65 - 278.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWY?
No passado iShares Russell Top 200 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 276.09 e 25.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 276.09
- Open
- 275.96
- Bid
- 275.79
- Ask
- 276.09
- Low
- 275.12
- High
- 276.54
- Volume
- 320
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 1.10%
- Mudança de 6 meses
- 26.46%
- Mudança anual
- 25.55%