IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWYの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり275.12の安値と276.54の高値で取引されました。
iShares Russell Top 200 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWY News
よくあるご質問
IWY株の現在の価格は？
iShares Russell Top 200 Growth ETFの株価は本日275.79です。275.12 - 276.54内で取引され、前日の終値は276.09、取引量は320に達しました。IWYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Russell Top 200 Growth ETFの株は配当を出しますか？
iShares Russell Top 200 Growth ETFの現在の価格は275.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.55%やUSDにも注目します。IWYの動きはライブチャートで確認できます。
IWY株を買う方法は？
iShares Russell Top 200 Growth ETFの株は現在275.79で購入可能です。注文は通常275.79または276.09付近で行われ、320や-0.06%が市場の動きを示します。IWYの最新情報はライブチャートで確認できます。
IWY株に投資する方法は？
iShares Russell Top 200 Growth ETFへの投資では、年間の値幅180.65 - 278.56と現在の275.79を考慮します。注文は多くの場合275.79や276.09で行われる前に、1.10%や26.46%と比較されます。IWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 Growth ETFの株の最高値は？
iShares Russell Top 200 Growth ETFの過去1年の最高値は278.56でした。180.65 - 278.56内で株価は大きく変動し、276.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Top 200 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 Growth ETFの株の最低値は？
iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY)の年間最安値は180.65でした。現在の275.79や180.65 - 278.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWYの動きはライブチャートで確認できます。
IWYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Russell Top 200 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、276.09、25.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 276.09
- 始値
- 275.96
- 買値
- 275.79
- 買値
- 276.09
- 安値
- 275.12
- 高値
- 276.54
- 出来高
- 320
- 1日の変化
- -0.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 26.46%
- 1年の変化
- 25.55%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前