通貨 / IWY
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF

275.79 USD 0.30 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWYの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり275.12の安値と276.54の高値で取引されました。

iShares Russell Top 200 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IWY News

よくあるご質問

IWY株の現在の価格は？

iShares Russell Top 200 Growth ETFの株価は本日275.79です。275.12 - 276.54内で取引され、前日の終値は276.09、取引量は320に達しました。IWYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Russell Top 200 Growth ETFの株は配当を出しますか？

iShares Russell Top 200 Growth ETFの現在の価格は275.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.55%やUSDにも注目します。IWYの動きはライブチャートで確認できます。

IWY株を買う方法は？

iShares Russell Top 200 Growth ETFの株は現在275.79で購入可能です。注文は通常275.79または276.09付近で行われ、320や-0.06%が市場の動きを示します。IWYの最新情報はライブチャートで確認できます。

IWY株に投資する方法は？

iShares Russell Top 200 Growth ETFへの投資では、年間の値幅180.65 - 278.56と現在の275.79を考慮します。注文は多くの場合275.79や276.09で行われる前に、1.10%や26.46%と比較されます。IWYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Russell Top 200 Growth ETFの株の最高値は？

iShares Russell Top 200 Growth ETFの過去1年の最高値は278.56でした。180.65 - 278.56内で株価は大きく変動し、276.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Top 200 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Russell Top 200 Growth ETFの株の最低値は？

iShares Russell Top 200 Growth ETF(IWY)の年間最安値は180.65でした。現在の275.79や180.65 - 278.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWYの動きはライブチャートで確認できます。

IWYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Russell Top 200 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、276.09、25.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
275.12 276.54
1年のレンジ
180.65 278.56
以前の終値
276.09
始値
275.96
買値
275.79
買値
276.09
安値
275.12
高値
276.54
出来高
320
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
1.10%
6ヶ月の変化
26.46%
1年の変化
25.55%
