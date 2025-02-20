- Übersicht
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
Der Wechselkurs von IWY hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 275.12 bis zu einem Hoch von 276.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell Top 200 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWY heute?
Die Aktie von iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) notiert heute bei 275.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 275.12 - 276.54 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 276.09 und das Handelsvolumen erreichte 320. Das Live-Chart von IWY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWY Dividenden?
iShares Russell Top 200 Growth ETF wird derzeit mit 275.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWY zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) zum aktuellen Kurs von 275.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 275.79 oder 276.09 platziert, während 320 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Russell Top 200 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 180.65 - 278.56 und der aktuelle Kurs 275.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.10% und 26.46%, bevor sie Orders zu 275.79 oder 276.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) im vergangenen Jahr lag bei 278.56. Innerhalb von 180.65 - 278.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 276.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Top 200 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) im Laufe des Jahres betrug 180.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 275.79 und der Spanne 180.65 - 278.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWY statt?
iShares Russell Top 200 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 276.09 und 25.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 276.09
- Eröffnung
- 275.96
- Bid
- 275.79
- Ask
- 276.09
- Tief
- 275.12
- Hoch
- 276.54
- Volumen
- 320
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- 26.46%
- Jahresänderung
- 25.55%
