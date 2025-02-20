- Aperçu
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
Le taux de change de IWY a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 275.12 et à un maximum de 276.54.
Suivez la dynamique iShares Russell Top 200 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IWY aujourd'hui ?
L'action iShares Russell Top 200 Growth ETF est cotée à 275.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 275.12 - 276.54, a clôturé hier à 276.09 et son volume d'échange a atteint 320. Le graphique en temps réel du cours de IWY présente ces mises à jour.
L'action iShares Russell Top 200 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Russell Top 200 Growth ETF est actuellement valorisé à 275.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWY.
Comment acheter des actions IWY ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Top 200 Growth ETF au cours actuel de 275.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 275.79 ou de 276.09, le 320 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IWY ?
Investir dans iShares Russell Top 200 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 180.65 - 278.56 et le prix actuel 275.79. Beaucoup comparent 1.10% et 26.46% avant de passer des ordres à 275.79 ou 276.09. Consultez le graphique du cours de IWY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Top 200 Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Russell Top 200 Growth ETF l'année dernière était 278.56. Au cours de 180.65 - 278.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 276.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Top 200 Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Top 200 Growth ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) sur l'année a été 180.65. Sa comparaison avec 275.79 et 180.65 - 278.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IWY a-t-elle été divisée ?
iShares Russell Top 200 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 276.09 et 25.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 276.09
- Ouverture
- 275.96
- Bid
- 275.79
- Ask
- 276.09
- Plus Bas
- 275.12
- Plus Haut
- 276.54
- Volume
- 320
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 1.10%
- Changement à 6 Mois
- 26.46%
- Changement Annuel
- 25.55%