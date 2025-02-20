- Обзор рынка
IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF
Курс IWY за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 275.12, а максимальная — 276.54.
Следите за динамикой iShares Russell Top 200 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IWY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWY сегодня?
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) сегодня оценивается на уровне 275.79. Инструмент торгуется в пределах 275.12 - 276.54, вчерашнее закрытие составило 276.09, а торговый объем достиг 320. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Top 200 Growth ETF?
iShares Russell Top 200 Growth ETF в настоящее время оценивается в 275.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.55% и USD. Отслеживайте движения IWY на графике в реальном времени.
Как купить акции IWY?
Вы можете купить акции iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) по текущей цене 275.79. Ордера обычно размещаются около 275.79 или 276.09, тогда как 320 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWY?
Инвестирование в iShares Russell Top 200 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 180.65 - 278.56 и текущей цены 275.79. Многие сравнивают 1.10% и 26.46% перед размещением ордеров на 275.79 или 276.09. Изучайте ежедневные изменения цены IWY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Самая высокая цена iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) за последний год составила 278.56. Акции заметно колебались в пределах 180.65 - 278.56, сравнение с 276.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Top 200 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Top 200 Growth ETF?
Самая низкая цена iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) за год составила 180.65. Сравнение с текущими 275.79 и 180.65 - 278.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWY?
В прошлом iShares Russell Top 200 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 276.09 и 25.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 276.09
- Open
- 275.96
- Bid
- 275.79
- Ask
- 276.09
- Low
- 275.12
- High
- 276.54
- Объем
- 320
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 26.46%
- Годовое изменение
- 25.55%