报价部分
货币 / IWY
回到股票

IWY: iShares Russell Top 200 Growth ETF

275.79 USD 0.30 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWY汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点275.12和高点276.54进行交易。

关注iShares Russell Top 200 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWY新闻

常见问题解答

IWY股票今天的价格是多少？

iShares Russell Top 200 Growth ETF股票今天的定价为275.79。它在275.12 - 276.54范围内交易，昨天的收盘价为276.09，交易量达到320。IWY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Russell Top 200 Growth ETF股票是否支付股息？

iShares Russell Top 200 Growth ETF目前的价值为275.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.55%和USD。实时查看图表以跟踪IWY走势。

如何购买IWY股票？

您可以以275.79的当前价格购买iShares Russell Top 200 Growth ETF股票。订单通常设置在275.79或276.09附近，而320和-0.06%显示市场活动。立即关注IWY的实时图表更新。

如何投资IWY股票？

投资iShares Russell Top 200 Growth ETF需要考虑年度范围180.65 - 278.56和当前价格275.79。许多人在以275.79或276.09下订单之前，会比较1.10%和。实时查看IWY价格图表，了解每日变化。

iShares Russell Top 200 Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Russell Top 200 Growth ETF的最高价格是278.56。在180.65 - 278.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Top 200 Growth ETF的绩效。

iShares Russell Top 200 Growth ETF股票的最低价格是多少？

iShares Russell Top 200 Growth ETF（IWY）的最低价格为180.65。将其与当前的275.79和180.65 - 278.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWY股票是什么时候拆分的？

iShares Russell Top 200 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、276.09和25.55%中可见。

日范围
275.12 276.54
年范围
180.65 278.56
前一天收盘价
276.09
开盘价
275.96
卖价
275.79
买价
276.09
最低价
275.12
最高价
276.54
交易量
320
日变化
-0.11%
月变化
1.10%
6个月变化
26.46%
年变化
25.55%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值