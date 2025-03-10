- Genel bakış
IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.32 ve Yüksek fiyatı olarak 88.81 aralığında işlem gördü.
iShares Russell Top 200 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
IWX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi 88.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 88.32 - 88.81 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 88.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 97 değerine ulaştı. IWX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi şu anda 88.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.74% ve USD değerlerini izler. IWX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IWX hisse senedi nasıl alınır?
iShares Russell Top 200 Value ETF hisselerini şu anki 88.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 88.58 ve Ask 88.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 97 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IWX fiyat hareketlerini takip edin.
IWX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.48 - 88.81 ve mevcut fiyatı 88.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 88.58 veya Ask 88.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.01% ve 6 aylık değişim oranı 12.14% değerlerini karşılaştırır. IWX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi yıllık olarak 88.81 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.48 - 88.81). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 88.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Russell Top 200 Value ETF performansını takip edin.
iShares Russell Top 200 Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.48 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 88.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.48 - 88.81 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IWX fiyat hareketlerini izleyin.
IWX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Russell Top 200 Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 88.39 ve yıllık değişim oranı 9.74% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 88.39
- Açılış
- 88.79
- Satış
- 88.58
- Alış
- 88.88
- Düşük
- 88.32
- Yüksek
- 88.81
- Hacim
- 97
- Günlük değişim
- 0.21%
- Aylık değişim
- 1.01%
- 6 aylık değişim
- 12.14%
- Yıllık değişim
- 9.74%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B