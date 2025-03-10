CotationsSections
Devises / IWX
Retour à Actions

IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF

88.61 USD 0.22 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWX a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.32 et à un maximum de 88.81.

Suivez la dynamique iShares Russell Top 200 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWX Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IWX aujourd'hui ?

L'action iShares Russell Top 200 Value ETF est cotée à 88.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 88.32 - 88.81, a clôturé hier à 88.39 et son volume d'échange a atteint 49. Le graphique en temps réel du cours de IWX présente ces mises à jour.

L'action iShares Russell Top 200 Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Russell Top 200 Value ETF est actuellement valorisé à 88.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWX.

Comment acheter des actions IWX ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Top 200 Value ETF au cours actuel de 88.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.61 ou de 88.91, le 49 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IWX ?

Investir dans iShares Russell Top 200 Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.48 - 88.81 et le prix actuel 88.61. Beaucoup comparent 1.05% et 12.18% avant de passer des ordres à 88.61 ou 88.91. Consultez le graphique du cours de IWX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Top 200 Value ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Russell Top 200 Value ETF l'année dernière était 88.81. Au cours de 71.48 - 88.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Top 200 Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Top 200 Value ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) sur l'année a été 71.48. Sa comparaison avec 88.61 et 71.48 - 88.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IWX a-t-elle été divisée ?

iShares Russell Top 200 Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.39 et 9.77% après les opérations sur titres.

Range quotidien
88.32 88.81
Range Annuel
71.48 88.81
Clôture Précédente
88.39
Ouverture
88.79
Bid
88.61
Ask
88.91
Plus Bas
88.32
Plus Haut
88.81
Volume
49
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
1.05%
Changement à 6 Mois
12.18%
Changement Annuel
9.77%
06 octobre, lundi