- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
A taxa do IWX para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.32 e o mais alto foi 88.81.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Russell Top 200 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWX Notícias
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- IWX: Value Continues To Lag In Large Caps (NYSEARCA:IWX)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- ETF Comparison: IWX Or VLU For Long-Term Buy?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SPYV ETF: Increased Risk, Consider Other Options (NYSEARCA:SPYV)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IWX hoje?
Hoje iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) está avaliado em 88.53. O instrumento é negociado dentro de 88.32 - 88.81, o fechamento de ontem foi 88.39, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWX em tempo real.
As ações de iShares Russell Top 200 Value ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Russell Top 200 Value ETF está avaliado em 88.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.68% e USD. Monitore os movimentos de IWX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IWX?
Você pode comprar ações de iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) pelo preço atual 88.53. Ordens geralmente são executadas perto de 88.53 ou 88.83, enquanto 89 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IWX?
Investir em iShares Russell Top 200 Value ETF envolve considerar a faixa anual 71.48 - 88.81 e o preço atual 88.53. Muitos comparam 0.96% e 12.08% antes de enviar ordens em 88.53 ou 88.83. Estude as mudanças diárias de preço de IWX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Russell Top 200 Value ETF?
O maior preço de iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) no último ano foi 88.81. As ações oscilaram bastante dentro de 71.48 - 88.81, e a comparação com 88.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Russell Top 200 Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Russell Top 200 Value ETF?
O menor preço de iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) no ano foi 71.48. A comparação com o preço atual 88.53 e 71.48 - 88.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWX?
No passado iShares Russell Top 200 Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 88.39 e 9.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 88.39
- Open
- 88.79
- Bid
- 88.53
- Ask
- 88.83
- Low
- 88.32
- High
- 88.81
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 12.08%
- Mudança anual
- 9.68%