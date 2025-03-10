- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
Курс IWX за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.32, а максимальная — 88.81.
Следите за динамикой iShares Russell Top 200 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IWX
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- IWX: Value Continues To Lag In Large Caps (NYSEARCA:IWX)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- ETF Comparison: IWX Or VLU For Long-Term Buy?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SPYV ETF: Increased Risk, Consider Other Options (NYSEARCA:SPYV)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWX сегодня?
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) сегодня оценивается на уровне 88.53. Инструмент торгуется в пределах 88.32 - 88.81, вчерашнее закрытие составило 88.39, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Top 200 Value ETF?
iShares Russell Top 200 Value ETF в настоящее время оценивается в 88.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.68% и USD. Отслеживайте движения IWX на графике в реальном времени.
Как купить акции IWX?
Вы можете купить акции iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) по текущей цене 88.53. Ордера обычно размещаются около 88.53 или 88.83, тогда как 89 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWX?
Инвестирование в iShares Russell Top 200 Value ETF предполагает учет годового диапазона 71.48 - 88.81 и текущей цены 88.53. Многие сравнивают 0.96% и 12.08% перед размещением ордеров на 88.53 или 88.83. Изучайте ежедневные изменения цены IWX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Top 200 Value ETF?
Самая высокая цена iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) за последний год составила 88.81. Акции заметно колебались в пределах 71.48 - 88.81, сравнение с 88.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Top 200 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Top 200 Value ETF?
Самая низкая цена iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) за год составила 71.48. Сравнение с текущими 88.53 и 71.48 - 88.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWX?
В прошлом iShares Russell Top 200 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.39 и 9.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.39
- Open
- 88.79
- Bid
- 88.53
- Ask
- 88.83
- Low
- 88.32
- High
- 88.81
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 12.08%
- Годовое изменение
- 9.68%