IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF

88.53 USD 0.14 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点88.32和高点88.81进行交易。

关注iShares Russell Top 200 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IWX股票今天的价格是多少？

iShares Russell Top 200 Value ETF股票今天的定价为88.53。它在88.32 - 88.81范围内交易，昨天的收盘价为88.39，交易量达到89。IWX的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Russell Top 200 Value ETF股票是否支付股息？

iShares Russell Top 200 Value ETF目前的价值为88.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪IWX走势。

如何购买IWX股票？

您可以以88.53的当前价格购买iShares Russell Top 200 Value ETF股票。订单通常设置在88.53或88.83附近，而89和-0.29%显示市场活动。立即关注IWX的实时图表更新。

如何投资IWX股票？

投资iShares Russell Top 200 Value ETF需要考虑年度范围71.48 - 88.81和当前价格88.53。许多人在以88.53或88.83下订单之前，会比较0.96%和。实时查看IWX价格图表，了解每日变化。

iShares Russell Top 200 Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Russell Top 200 Value ETF的最高价格是88.81。在71.48 - 88.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Top 200 Value ETF的绩效。

iShares Russell Top 200 Value ETF股票的最低价格是多少？

iShares Russell Top 200 Value ETF（IWX）的最低价格为71.48。将其与当前的88.53和71.48 - 88.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWX股票是什么时候拆分的？

iShares Russell Top 200 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.39和9.68%中可见。

日范围
88.32 88.81
年范围
71.48 88.81
前一天收盘价
88.39
开盘价
88.79
卖价
88.53
买价
88.83
最低价
88.32
最高价
88.81
交易量
89
日变化
0.16%
月变化
0.96%
6个月变化
12.08%
年变化
9.68%
06 十月, 星期一