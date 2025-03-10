IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
今日IWX汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点88.32和高点88.81进行交易。
关注iShares Russell Top 200 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IWX新闻
常见问题解答
IWX股票今天的价格是多少？
iShares Russell Top 200 Value ETF股票今天的定价为88.53。它在88.32 - 88.81范围内交易，昨天的收盘价为88.39，交易量达到89。IWX的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Russell Top 200 Value ETF股票是否支付股息？
iShares Russell Top 200 Value ETF目前的价值为88.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪IWX走势。
如何购买IWX股票？
您可以以88.53的当前价格购买iShares Russell Top 200 Value ETF股票。订单通常设置在88.53或88.83附近，而89和-0.29%显示市场活动。立即关注IWX的实时图表更新。
如何投资IWX股票？
投资iShares Russell Top 200 Value ETF需要考虑年度范围71.48 - 88.81和当前价格88.53。许多人在以88.53或88.83下订单之前，会比较0.96%和。实时查看IWX价格图表，了解每日变化。
iShares Russell Top 200 Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Russell Top 200 Value ETF的最高价格是88.81。在71.48 - 88.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Top 200 Value ETF的绩效。
iShares Russell Top 200 Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares Russell Top 200 Value ETF（IWX）的最低价格为71.48。将其与当前的88.53和71.48 - 88.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWX股票是什么时候拆分的？
iShares Russell Top 200 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.39和9.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.39
- 开盘价
- 88.79
- 卖价
- 88.53
- 买价
- 88.83
- 最低价
- 88.32
- 最高价
- 88.81
- 交易量
- 89
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 12.08%
- 年变化
- 9.68%