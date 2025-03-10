- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
Der Wechselkurs von IWX hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.32 bis zu einem Hoch von 88.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell Top 200 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWX News
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- IWX: Value Continues To Lag In Large Caps (NYSEARCA:IWX)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- ETF Comparison: IWX Or VLU For Long-Term Buy?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SPYV ETF: Increased Risk, Consider Other Options (NYSEARCA:SPYV)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWX heute?
Die Aktie von iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) notiert heute bei 88.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 88.32 - 88.81 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 88.39 und das Handelsvolumen erreichte 89. Das Live-Chart von IWX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWX Dividenden?
iShares Russell Top 200 Value ETF wird derzeit mit 88.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWX zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWX-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) zum aktuellen Kurs von 88.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 88.53 oder 88.83 platziert, während 89 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWX-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Russell Top 200 Value ETF müssen die jährliche Spanne 71.48 - 88.81 und der aktuelle Kurs 88.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.96% und 12.08%, bevor sie Orders zu 88.53 oder 88.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 Value ETF?
Der höchste Kurs von iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) im vergangenen Jahr lag bei 88.81. Innerhalb von 71.48 - 88.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 88.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Top 200 Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Top 200 Value ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) im Laufe des Jahres betrug 71.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 88.53 und der Spanne 71.48 - 88.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWX statt?
iShares Russell Top 200 Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 88.39 und 9.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.39
- Eröffnung
- 88.79
- Bid
- 88.53
- Ask
- 88.83
- Tief
- 88.32
- Hoch
- 88.81
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.96%
- 6-Monatsänderung
- 12.08%
- Jahresänderung
- 9.68%