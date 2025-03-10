iShares Russell Top 200 Value ETFの現在の価格は88.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.68%やUSDにも注目します。IWXの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Russell Top 200 Value ETFの株の最低値は？

iShares Russell Top 200 Value ETF(IWX)の年間最安値は71.48でした。現在の88.53や71.48 - 88.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWXの動きはライブチャートで確認できます。