IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF

88.53 USD 0.14 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWXの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり88.32の安値と88.81の高値で取引されました。

iShares Russell Top 200 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IWX株の現在の価格は？

iShares Russell Top 200 Value ETFの株価は本日88.53です。88.32 - 88.81内で取引され、前日の終値は88.39、取引量は89に達しました。IWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Russell Top 200 Value ETFの株は配当を出しますか？

iShares Russell Top 200 Value ETFの現在の価格は88.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.68%やUSDにも注目します。IWXの動きはライブチャートで確認できます。

IWX株を買う方法は？

iShares Russell Top 200 Value ETFの株は現在88.53で購入可能です。注文は通常88.53または88.83付近で行われ、89や-0.29%が市場の動きを示します。IWXの最新情報はライブチャートで確認できます。

IWX株に投資する方法は？

iShares Russell Top 200 Value ETFへの投資では、年間の値幅71.48 - 88.81と現在の88.53を考慮します。注文は多くの場合88.53や88.83で行われる前に、0.96%や12.08%と比較されます。IWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Russell Top 200 Value ETFの株の最高値は？

iShares Russell Top 200 Value ETFの過去1年の最高値は88.81でした。71.48 - 88.81内で株価は大きく変動し、88.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Top 200 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Russell Top 200 Value ETFの株の最低値は？

iShares Russell Top 200 Value ETF(IWX)の年間最安値は71.48でした。現在の88.53や71.48 - 88.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWXの動きはライブチャートで確認できます。

IWXの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Russell Top 200 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、88.39、9.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
88.32 88.81
1年のレンジ
71.48 88.81
以前の終値
88.39
始値
88.79
買値
88.53
買値
88.83
安値
88.32
高値
88.81
出来高
89
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
0.96%
6ヶ月の変化
12.08%
1年の変化
9.68%
06 10月, 月曜日