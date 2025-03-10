- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IWX: iShares Russell Top 200 Value ETF
IWXの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり88.32の安値と88.81の高値で取引されました。
iShares Russell Top 200 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWX News
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- IWX: Value Continues To Lag In Large Caps (NYSEARCA:IWX)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- ETF Comparison: IWX Or VLU For Long-Term Buy?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SPYV ETF: Increased Risk, Consider Other Options (NYSEARCA:SPYV)
よくあるご質問
IWX株の現在の価格は？
iShares Russell Top 200 Value ETFの株価は本日88.53です。88.32 - 88.81内で取引され、前日の終値は88.39、取引量は89に達しました。IWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Russell Top 200 Value ETFの株は配当を出しますか？
iShares Russell Top 200 Value ETFの現在の価格は88.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.68%やUSDにも注目します。IWXの動きはライブチャートで確認できます。
IWX株を買う方法は？
iShares Russell Top 200 Value ETFの株は現在88.53で購入可能です。注文は通常88.53または88.83付近で行われ、89や-0.29%が市場の動きを示します。IWXの最新情報はライブチャートで確認できます。
IWX株に投資する方法は？
iShares Russell Top 200 Value ETFへの投資では、年間の値幅71.48 - 88.81と現在の88.53を考慮します。注文は多くの場合88.53や88.83で行われる前に、0.96%や12.08%と比較されます。IWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 Value ETFの株の最高値は？
iShares Russell Top 200 Value ETFの過去1年の最高値は88.81でした。71.48 - 88.81内で株価は大きく変動し、88.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Top 200 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Russell Top 200 Value ETFの株の最低値は？
iShares Russell Top 200 Value ETF(IWX)の年間最安値は71.48でした。現在の88.53や71.48 - 88.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWXの動きはライブチャートで確認できます。
IWXの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Russell Top 200 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、88.39、9.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 88.39
- 始値
- 88.79
- 買値
- 88.53
- 買値
- 88.83
- 安値
- 88.32
- 高値
- 88.81
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 12.08%
- 1年の変化
- 9.68%