IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.08 USD 1.15 (1.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWR fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.73 ve Yüksek fiyatı olarak 96.52 aralığında işlem gördü.

iShares Russell Mid-Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

IWR haberleri

Sıkça sorulan sorular

IWR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi 95.08 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 94.73 - 96.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 96.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2311 değerine ulaştı. IWR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi şu anda 95.08 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.00% ve USD değerlerini izler. IWR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IWR hisse senedi nasıl alınır?

iShares Russell Mid-Cap ETF hisselerini şu anki 95.08 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 95.08 ve Ask 95.38 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2311 ve günlük değişim oranı -1.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IWR fiyat hareketlerini takip edin.

IWR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 73.16 - 97.79 ve mevcut fiyatı 95.08 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 95.08 veya Ask 95.38 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.29% ve 6 aylık değişim oranı 12.52% değerlerini karşılaştırır. IWR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 97.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 73.16 - 97.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 96.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Russell Mid-Cap ETF performansını takip edin.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 73.16 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 95.08 ve hareket ettiği yıllık aralık 73.16 - 97.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IWR fiyat hareketlerini izleyin.

IWR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Russell Mid-Cap ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 96.23 ve yıllık değişim oranı 8.00% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
94.73 96.52
Yıllık aralık
73.16 97.79
Önceki kapanış
96.23
Açılış
96.43
Satış
95.08
Alış
95.38
Düşük
94.73
Yüksek
96.52
Hacim
2.311 K
Günlük değişim
-1.20%
Aylık değişim
-1.29%
6 aylık değişim
12.52%
Yıllık değişim
8.00%
