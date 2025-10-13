IWR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi 95.08 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 94.73 - 96.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 96.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2311 değerine ulaştı. IWR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi şu anda 95.08 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.00% ve USD değerlerini izler. IWR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IWR hisse senedi nasıl alınır? iShares Russell Mid-Cap ETF hisselerini şu anki 95.08 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 95.08 ve Ask 95.38 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2311 ve günlük değişim oranı -1.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IWR fiyat hareketlerini takip edin.

IWR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 73.16 - 97.79 ve mevcut fiyatı 95.08 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 95.08 veya Ask 95.38 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.29% ve 6 aylık değişim oranı 12.52% değerlerini karşılaştırır. IWR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi yıllık olarak 97.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 73.16 - 97.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 96.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Russell Mid-Cap ETF performansını takip edin.

iShares Russell Mid-Cap ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 73.16 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 95.08 ve hareket ettiği yıllık aralık 73.16 - 97.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IWR fiyat hareketlerini izleyin.