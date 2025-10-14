CotizacionesSecciones
Divisas / IWR
Volver a Acciones

IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.29 USD 0.21 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IWR de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.64, mientras que el máximo ha alcanzado 95.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell Mid-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWR News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IWR hoy?

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) se evalúa hoy en 95.29. El instrumento se negocia dentro de 94.64 - 95.46; el cierre de ayer ha sido 95.08 y el volumen comercial ha alcanzado 2385. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IWR en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF?

iShares Russell Mid-Cap ETF se evalúa actualmente en 95.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.23% y USD. Monitoree los movimientos de IWR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IWR?

Puede comprar acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) al precio actual de 95.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.29 o 95.59, mientras que 2385 y 0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IWR en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IWR?

Invertir en iShares Russell Mid-Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 73.16 - 97.79 y el precio actual 95.29. Muchos comparan -1.07% y 12.77% antes de colocar órdenes en 95.29 o 95.59. Estudie los cambios diarios de precios de IWR en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF?

El precio más alto de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en el último año ha sido 97.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 73.16 - 97.79, una comparación con 95.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Russell Mid-Cap ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF?

El precio más bajo de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) para el año ha sido 73.16. La comparación con los actuales 95.29 y 73.16 - 97.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IWR en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IWR?

En el pasado, iShares Russell Mid-Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 95.08 y 8.23% después de las acciones corporativas.

Rango diario
94.64 95.46
Rango anual
73.16 97.79
Cierres anteriores
95.08
Open
94.87
Bid
95.29
Ask
95.59
Low
94.64
High
95.46
Volumen
2.385 K
Cambio diario
0.22%
Cambio mensual
-1.07%
Cambio a 6 meses
12.77%
Cambio anual
8.23%
18 octubre, sábado
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.