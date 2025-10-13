- Übersicht
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF
Der Wechselkurs von IWR hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.64 bis zu einem Hoch von 95.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell Mid-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IWR News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWR heute?
Die Aktie von iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) notiert heute bei 95.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 94.64 - 95.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 95.08 und das Handelsvolumen erreichte 1171. Das Live-Chart von IWR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWR Dividenden?
iShares Russell Mid-Cap ETF wird derzeit mit 95.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWR zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWR-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) zum aktuellen Kurs von 95.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.10 oder 95.40 platziert, während 1171 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWR-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Russell Mid-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 73.16 - 97.79 und der aktuelle Kurs 95.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.27% und 12.54%, bevor sie Orders zu 95.10 oder 95.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap ETF?
Der höchste Kurs von iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im vergangenen Jahr lag bei 97.79. Innerhalb von 73.16 - 97.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 95.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Russell Mid-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Russell Mid-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Laufe des Jahres betrug 73.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.10 und der Spanne 73.16 - 97.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWR statt?
iShares Russell Mid-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 95.08 und 8.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
