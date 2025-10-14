クォートセクション
通貨 / IWR
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.29 USD 0.21 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWRの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり94.64の安値と95.46の高値で取引されました。

iShares Russell Mid-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IWR株の現在の価格は？

iShares Russell Mid-Cap ETFの株価は本日95.29です。94.64 - 95.46内で取引され、前日の終値は95.08、取引量は2385に達しました。IWRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Russell Mid-Cap ETFの株は配当を出しますか？

iShares Russell Mid-Cap ETFの現在の価格は95.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.23%やUSDにも注目します。IWRの動きはライブチャートで確認できます。

IWR株を買う方法は？

iShares Russell Mid-Cap ETFの株は現在95.29で購入可能です。注文は通常95.29または95.59付近で行われ、2385や0.44%が市場の動きを示します。IWRの最新情報はライブチャートで確認できます。

IWR株に投資する方法は？

iShares Russell Mid-Cap ETFへの投資では、年間の値幅73.16 - 97.79と現在の95.29を考慮します。注文は多くの場合95.29や95.59で行われる前に、-1.07%や12.77%と比較されます。IWRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Russell Mid-Cap ETFの株の最高値は？

iShares Russell Mid-Cap ETFの過去1年の最高値は97.79でした。73.16 - 97.79内で株価は大きく変動し、95.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Russell Mid-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Russell Mid-Cap ETFの株の最低値は？

iShares Russell Mid-Cap ETF(IWR)の年間最安値は73.16でした。現在の95.29や73.16 - 97.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWRの動きはライブチャートで確認できます。

IWRの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Russell Mid-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、95.08、8.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
94.64 95.46
1年のレンジ
73.16 97.79
以前の終値
95.08
始値
94.87
買値
95.29
買値
95.59
安値
94.64
高値
95.46
出来高
2.385 K
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
-1.07%
6ヶ月の変化
12.77%
1年の変化
8.23%
