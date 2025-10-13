CotaçõesSeções
Moedas / IWR
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.08 USD 1.15 (1.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IWR para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.73 e o mais alto foi 96.52.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Russell Mid-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

IWR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IWR hoje?

Hoje iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) está avaliado em 95.08. O instrumento é negociado dentro de 94.73 - 96.52, o fechamento de ontem foi 96.23, e o volume de negociação atingiu 2311. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWR em tempo real.

As ações de iShares Russell Mid-Cap ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Russell Mid-Cap ETF está avaliado em 95.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.00% e USD. Monitore os movimentos de IWR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IWR?

Você pode comprar ações de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) pelo preço atual 95.08. Ordens geralmente são executadas perto de 95.08 ou 95.38, enquanto 2311 e -1.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IWR?

Investir em iShares Russell Mid-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 73.16 - 97.79 e o preço atual 95.08. Muitos comparam -1.29% e 12.52% antes de enviar ordens em 95.08 ou 95.38. Estude as mudanças diárias de preço de IWR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Russell Mid-Cap ETF?

O maior preço de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) no último ano foi 97.79. As ações oscilaram bastante dentro de 73.16 - 97.79, e a comparação com 96.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Russell Mid-Cap ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Russell Mid-Cap ETF?

O menor preço de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) no ano foi 73.16. A comparação com o preço atual 95.08 e 73.16 - 97.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWR?

No passado iShares Russell Mid-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 96.23 e 8.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
94.73 96.52
Faixa anual
73.16 97.79
Fechamento anterior
96.23
Open
96.43
Bid
95.08
Ask
95.38
Low
94.73
High
96.52
Volume
2.311 K
Mudança diária
-1.20%
Mudança mensal
-1.29%
Mudança de 6 meses
12.52%
Mudança anual
8.00%
17 outubro, sexta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Construção de Novas Casas
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.307 milh
12:30
USD
Licenças de Construção
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.312 milh
12:30
USD
Construção de Novas Casas (Mensal)
Atu.
Projeç.
7.9%
Prév.
-8.5%
12:30
USD
Preços de Bens Importados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Preços de Bens Exportados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
13:15
USD
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.1%
Prév.
0.1%
13:15
USD
Produção Industrial (Anual)
Atu.
Projeç.
1.2%
Prév.
0.9%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
547
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​108.6 bilh
Prév.
$​49.2 bilh