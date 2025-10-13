报价部分
货币 / IWR
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.08 USD 1.15 (1.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWR汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点94.73和高点96.52进行交易。

关注iShares Russell Mid-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IWR新闻

常见问题解答

IWR股票今天的价格是多少？

iShares Russell Mid-Cap ETF股票今天的定价为95.08。它在94.73 - 96.52范围内交易，昨天的收盘价为96.23，交易量达到2311。IWR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares Russell Mid-Cap ETF目前的价值为95.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.00%和USD。实时查看图表以跟踪IWR走势。

如何购买IWR股票？

您可以以95.08的当前价格购买iShares Russell Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在95.08或95.38附近，而2311和-1.40%显示市场活动。立即关注IWR的实时图表更新。

如何投资IWR股票？

投资iShares Russell Mid-Cap ETF需要考虑年度范围73.16 - 97.79和当前价格95.08。许多人在以95.08或95.38下订单之前，会比较-1.29%和。实时查看IWR价格图表，了解每日变化。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Russell Mid-Cap ETF的最高价格是97.79。在73.16 - 97.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Mid-Cap ETF的绩效。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）的最低价格为73.16。将其与当前的95.08和73.16 - 97.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWR股票是什么时候拆分的？

iShares Russell Mid-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.23和8.00%中可见。

日范围
94.73 96.52
年范围
73.16 97.79
前一天收盘价
96.23
开盘价
96.43
卖价
95.08
买价
95.38
最低价
94.73
最高价
96.52
交易量
2.311 K
日变化
-1.20%
月变化
-1.29%
6个月变化
12.52%
年变化
8.00%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B