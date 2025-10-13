IWR股票今天的价格是多少？ iShares Russell Mid-Cap ETF股票今天的定价为95.08。它在94.73 - 96.52范围内交易，昨天的收盘价为96.23，交易量达到2311。IWR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票是否支付股息？ iShares Russell Mid-Cap ETF目前的价值为95.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.00%和USD。实时查看图表以跟踪IWR走势。

如何购买IWR股票？ 您可以以95.08的当前价格购买iShares Russell Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在95.08或95.38附近，而2311和-1.40%显示市场活动。立即关注IWR的实时图表更新。

如何投资IWR股票？ 投资iShares Russell Mid-Cap ETF需要考虑年度范围73.16 - 97.79和当前价格95.08。许多人在以95.08或95.38下订单之前，会比较-1.29%和。实时查看IWR价格图表，了解每日变化。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Russell Mid-Cap ETF的最高价格是97.79。在73.16 - 97.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Mid-Cap ETF的绩效。

iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？ iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）的最低价格为73.16。将其与当前的95.08和73.16 - 97.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。