IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF
今日IWR汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点94.73和高点96.52进行交易。
关注iShares Russell Mid-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWR新闻
- Global Economic Outlook: October 2025
- 普徕仕：缺乏官方数据或令美联储陷入困局 保持对小型股平衡观点
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Fed Chair Powell: Balance Sheet Reduction May End Soon
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- The Impact Of U.S. Stock Buybacks: Theory Vs. Practice (SPY)
- Climbing Limo GDP Forecast For Q3 2025
- Rates Spark: Bund Yields Not Reflecting The Equities Optimism
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Powell Confirms Liquidity Strains Are Real
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- Now Belongs To Active Stock Picking - Slowing Momentum And Rising Dispersion (SPY)
- Forget Tariffs - The Real Market Killer Is Already Here (NYSEARCA:SPY)
- Economic Risks Of A Prolonged U.S. Government Shutdown
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- NFIB Small Business Survey: Optimism Declines As Uncertainty Rises
- Small Business Hesitation
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- U.S.-China Tensions Put A Damper On Stocks While Gold Rises
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Consumer Debt Flatlined Again In August Signaling Financial Stress
- One Does Not Simply Impose 100% Tariffs On China (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
常见问题解答
IWR股票今天的价格是多少？
iShares Russell Mid-Cap ETF股票今天的定价为95.08。它在94.73 - 96.52范围内交易，昨天的收盘价为96.23，交易量达到2311。IWR的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Russell Mid-Cap ETF股票是否支付股息？
iShares Russell Mid-Cap ETF目前的价值为95.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.00%和USD。实时查看图表以跟踪IWR走势。
如何购买IWR股票？
您可以以95.08的当前价格购买iShares Russell Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在95.08或95.38附近，而2311和-1.40%显示市场活动。立即关注IWR的实时图表更新。
如何投资IWR股票？
投资iShares Russell Mid-Cap ETF需要考虑年度范围73.16 - 97.79和当前价格95.08。许多人在以95.08或95.38下订单之前，会比较-1.29%和。实时查看IWR价格图表，了解每日变化。
iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Russell Mid-Cap ETF的最高价格是97.79。在73.16 - 97.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Russell Mid-Cap ETF的绩效。
iShares Russell Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？
iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）的最低价格为73.16。将其与当前的95.08和73.16 - 97.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IWR股票是什么时候拆分的？
iShares Russell Mid-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、96.23和8.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 96.23
- 开盘价
- 96.43
- 卖价
- 95.08
- 买价
- 95.38
- 最低价
- 94.73
- 最高价
- 96.52
- 交易量
- 2.311 K
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- -1.29%
- 6个月变化
- 12.52%
- 年变化
- 8.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B