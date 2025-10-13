- Aperçu
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF
Le taux de change de IWR a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.73 et à un maximum de 96.52.
Suivez la dynamique iShares Russell Mid-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IWR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IWR aujourd'hui ?
L'action iShares Russell Mid-Cap ETF est cotée à 95.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 94.73 - 96.52, a clôturé hier à 96.23 et son volume d'échange a atteint 2311. Le graphique en temps réel du cours de IWR présente ces mises à jour.
L'action iShares Russell Mid-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Russell Mid-Cap ETF est actuellement valorisé à 95.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWR.
Comment acheter des actions IWR ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Mid-Cap ETF au cours actuel de 95.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 95.08 ou de 95.38, le 2311 et le -1.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IWR ?
Investir dans iShares Russell Mid-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.16 - 97.79 et le prix actuel 95.08. Beaucoup comparent -1.29% et 12.52% avant de passer des ordres à 95.08 ou 95.38. Consultez le graphique du cours de IWR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Mid-Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Russell Mid-Cap ETF l'année dernière était 97.79. Au cours de 73.16 - 97.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 96.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Mid-Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Mid-Cap ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) sur l'année a été 73.16. Sa comparaison avec 95.08 et 73.16 - 97.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IWR a-t-elle été divisée ?
iShares Russell Mid-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 96.23 et 8.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 96.23
- Ouverture
- 96.43
- Bid
- 95.08
- Ask
- 95.38
- Plus Bas
- 94.73
- Plus Haut
- 96.52
- Volume
- 2.311 K
- Changement quotidien
- -1.20%
- Changement Mensuel
- -1.29%
- Changement à 6 Mois
- 12.52%
- Changement Annuel
- 8.00%
