CotationsSections
Devises / IWR
Retour à Actions

IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.08 USD 1.15 (1.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWR a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.73 et à un maximum de 96.52.

Suivez la dynamique iShares Russell Mid-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IWR aujourd'hui ?

L'action iShares Russell Mid-Cap ETF est cotée à 95.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 94.73 - 96.52, a clôturé hier à 96.23 et son volume d'échange a atteint 2311. Le graphique en temps réel du cours de IWR présente ces mises à jour.

L'action iShares Russell Mid-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Russell Mid-Cap ETF est actuellement valorisé à 95.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IWR.

Comment acheter des actions IWR ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Russell Mid-Cap ETF au cours actuel de 95.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 95.08 ou de 95.38, le 2311 et le -1.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IWR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IWR ?

Investir dans iShares Russell Mid-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.16 - 97.79 et le prix actuel 95.08. Beaucoup comparent -1.29% et 12.52% avant de passer des ordres à 95.08 ou 95.38. Consultez le graphique du cours de IWR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Russell Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Russell Mid-Cap ETF l'année dernière était 97.79. Au cours de 73.16 - 97.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 96.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Russell Mid-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Russell Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) sur l'année a été 73.16. Sa comparaison avec 95.08 et 73.16 - 97.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IWR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IWR a-t-elle été divisée ?

iShares Russell Mid-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 96.23 et 8.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
94.73 96.52
Range Annuel
73.16 97.79
Clôture Précédente
96.23
Ouverture
96.43
Bid
95.08
Ask
95.38
Plus Bas
94.73
Plus Haut
96.52
Volume
2.311 K
Changement quotidien
-1.20%
Changement Mensuel
-1.29%
Changement à 6 Mois
12.52%
Changement Annuel
8.00%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B