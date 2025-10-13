КотировкиРазделы
Валюты / IWR
Назад в Рынок акций США

IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF

95.08 USD 1.15 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWR за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.73, а максимальная — 96.52.

Следите за динамикой iShares Russell Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IWR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IWR сегодня?

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) сегодня оценивается на уровне 95.08. Инструмент торгуется в пределах 94.73 - 96.52, вчерашнее закрытие составило 96.23, а торговый объем достиг 2311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Mid-Cap ETF?

iShares Russell Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 95.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.00% и USD. Отслеживайте движения IWR на графике в реальном времени.

Как купить акции IWR?

Вы можете купить акции iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) по текущей цене 95.08. Ордера обычно размещаются около 95.08 или 95.38, тогда как 2311 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IWR?

Инвестирование в iShares Russell Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 73.16 - 97.79 и текущей цены 95.08. Многие сравнивают -1.29% и 12.52% перед размещением ордеров на 95.08 или 95.38. Изучайте ежедневные изменения цены IWR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Mid-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) за последний год составила 97.79. Акции заметно колебались в пределах 73.16 - 97.79, сравнение с 96.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Mid-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) за год составила 73.16. Сравнение с текущими 95.08 и 73.16 - 97.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IWR?

В прошлом iShares Russell Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 96.23 и 8.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
94.73 96.52
Годовой диапазон
73.16 97.79
Предыдущее закрытие
96.23
Open
96.43
Bid
95.08
Ask
95.38
Low
94.73
High
96.52
Объем
2.311 K
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
-1.29%
6-месячное изменение
12.52%
Годовое изменение
8.00%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд