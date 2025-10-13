- Обзор рынка
IWR: iShares Russell Mid-Cap ETF
Курс IWR за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.73, а максимальная — 96.52.
Следите за динамикой iShares Russell Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IWR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWR сегодня?
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) сегодня оценивается на уровне 95.08. Инструмент торгуется в пределах 94.73 - 96.52, вчерашнее закрытие составило 96.23, а торговый объем достиг 2311. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Russell Mid-Cap ETF?
iShares Russell Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 95.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.00% и USD. Отслеживайте движения IWR на графике в реальном времени.
Как купить акции IWR?
Вы можете купить акции iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) по текущей цене 95.08. Ордера обычно размещаются около 95.08 или 95.38, тогда как 2311 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWR?
Инвестирование в iShares Russell Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 73.16 - 97.79 и текущей цены 95.08. Многие сравнивают -1.29% и 12.52% перед размещением ордеров на 95.08 или 95.38. Изучайте ежедневные изменения цены IWR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Russell Mid-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) за последний год составила 97.79. Акции заметно колебались в пределах 73.16 - 97.79, сравнение с 96.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Russell Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Russell Mid-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) за год составила 73.16. Сравнение с текущими 95.08 и 73.16 - 97.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWR?
В прошлом iShares Russell Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 96.23 и 8.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 96.23
- Open
- 96.43
- Bid
- 95.08
- Ask
- 95.38
- Low
- 94.73
- High
- 96.52
- Объем
- 2.311 K
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- 12.52%
- Годовое изменение
- 8.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд