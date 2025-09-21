FiyatlarBölümler
Dövizler / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

44.56 USD 0.41 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IWFL fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.56 ve Yüksek fiyatı olarak 44.56 aralığında işlem gördü.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.56 44.56
Yıllık aralık
26.78 54.40
Önceki kapanış
44.97
Açılış
44.56
Satış
44.56
Alış
44.86
Düşük
44.56
Yüksek
44.56
Hacim
1
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
-18.09%
6 aylık değişim
20.11%
Yıllık değişim
17.79%
21 Eylül, Pazar