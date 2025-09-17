КотировкиРазделы
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

44.56 USD 0.41 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWFL за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.56, а максимальная — 44.56.

Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.56 44.56
Годовой диапазон
26.78 54.40
Предыдущее закрытие
44.97
Open
44.56
Bid
44.56
Ask
44.86
Low
44.56
High
44.56
Объем
1
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
-18.09%
6-месячное изменение
20.11%
Годовое изменение
17.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.