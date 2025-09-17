Валюты / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
44.56 USD 0.41 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IWFL за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.56, а максимальная — 44.56.
Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.56 44.56
Годовой диапазон
26.78 54.40
- Предыдущее закрытие
- 44.97
- Open
- 44.56
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Low
- 44.56
- High
- 44.56
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -18.09%
- 6-месячное изменение
- 20.11%
- Годовое изменение
- 17.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.