CotationsSections
Devises / IWFL
Retour à Actions

IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

44.56 USD 0.41 (0.91%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWFL a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.56 et à un maximum de 44.56.

Suivez la dynamique ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
44.56 44.56
Range Annuel
26.78 54.40
Clôture Précédente
44.97
Ouverture
44.56
Bid
44.56
Ask
44.86
Plus Bas
44.56
Plus Haut
44.56
Volume
1
Changement quotidien
-0.91%
Changement Mensuel
-18.09%
Changement à 6 Mois
20.11%
Changement Annuel
17.79%
20 septembre, samedi