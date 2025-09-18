Divisas / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
44.56 USD 0.41 (0.91%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IWFL de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.56, mientras que el máximo ha alcanzado 44.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
44.56 44.56
Rango anual
26.78 54.40
- Cierres anteriores
- 44.97
- Open
- 44.56
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Low
- 44.56
- High
- 44.56
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -18.09%
- Cambio a 6 meses
- 20.11%
- Cambio anual
- 17.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B