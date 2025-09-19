Währungen / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
44.56 USD 0.41 (0.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWFL hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.56 bis zu einem Hoch von 44.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.56 44.56
Jahresspanne
26.78 54.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.97
- Eröffnung
- 44.56
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Tief
- 44.56
- Hoch
- 44.56
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- -18.09%
- 6-Monatsänderung
- 20.11%
- Jahresänderung
- 17.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K