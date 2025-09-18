Moedas / IWFL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
44.56 USD 0.41 (0.91%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IWFL para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.56 e o mais alto foi 44.56.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
44.56 44.56
Faixa anual
26.78 54.40
- Fechamento anterior
- 44.97
- Open
- 44.56
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Low
- 44.56
- High
- 44.56
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -18.09%
- Mudança de 6 meses
- 20.11%
- Mudança anual
- 17.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh