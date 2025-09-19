クォートセクション
通貨 / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

44.56 USD 0.41 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWFLの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり44.56の安値と44.56の高値で取引されました。

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.56 44.56
1年のレンジ
26.78 54.40
以前の終値
44.97
始値
44.56
買値
44.56
買値
44.86
安値
44.56
高値
44.56
出来高
1
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
-18.09%
6ヶ月の変化
20.11%
1年の変化
17.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K