QuotazioniSezioni
Valute / IWFL
Tornare a Azioni

IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

44.56 USD 0.41 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWFL ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.56 e ad un massimo di 44.56.

Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
44.56 44.56
Intervallo Annuale
26.78 54.40
Chiusura Precedente
44.97
Apertura
44.56
Bid
44.56
Ask
44.86
Minimo
44.56
Massimo
44.56
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
-18.09%
Variazione Semestrale
20.11%
Variazione Annuale
17.79%
20 settembre, sabato