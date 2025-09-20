Valute / IWFL
IWFL: ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
44.56 USD 0.41 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IWFL ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.56 e ad un massimo di 44.56.
Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
44.56 44.56
Intervallo Annuale
26.78 54.40
- Chiusura Precedente
- 44.97
- Apertura
- 44.56
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Minimo
- 44.56
- Massimo
- 44.56
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- -18.09%
- Variazione Semestrale
- 20.11%
- Variazione Annuale
- 17.79%
20 settembre, sabato