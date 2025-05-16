Dövizler / IVP
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.87 USD 0.02 (2.25%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVP fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.87 ve Yüksek fiyatı olarak 0.93 aralığında işlem gördü.
Inspire Veterinary Partners Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVP haberleri
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- LangChain is about to become a unicorn, sources say
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
0.87 0.93
Yıllık aralık
0.63 24.50
- Önceki kapanış
- 0.89
- Açılış
- 0.89
- Satış
- 0.87
- Alış
- 1.17
- Düşük
- 0.87
- Yüksek
- 0.93
- Hacim
- 120
- Günlük değişim
- -2.25%
- Aylık değişim
- -5.43%
- 6 aylık değişim
- -47.27%
- Yıllık değişim
- -89.45%
21 Eylül, Pazar