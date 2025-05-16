通貨 / IVP
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.89 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IVPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.87の安値と0.90の高値で取引されました。
Inspire Veterinary Partners Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IVP News
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
0.87 0.90
1年のレンジ
0.63 24.50
- 以前の終値
- 0.89
- 始値
- 0.90
- 買値
- 0.89
- 買値
- 1.19
- 安値
- 0.87
- 高値
- 0.90
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -3.26%
- 6ヶ月の変化
- -46.06%
- 1年の変化
- -89.21%
