Moedas / IVP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.89 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IVP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.87 e o mais alto foi 0.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Inspire Veterinary Partners Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVP Notícias
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- LangChain is about to become a unicorn, sources say
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
Faixa diária
0.87 0.90
Faixa anual
0.63 24.50
- Fechamento anterior
- 0.89
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.87
- High
- 0.90
- Volume
- 44
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -3.26%
- Mudança de 6 meses
- -46.06%
- Mudança anual
- -89.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh