IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.90 USD 0.01 (1.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVP hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.89 bis zu einem Hoch von 0.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspire Veterinary Partners Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVP News
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- LangChain is about to become a unicorn, sources say
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
0.89 0.91
Jahresspanne
0.63 24.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.89
- Eröffnung
- 0.89
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Tief
- 0.89
- Hoch
- 0.91
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- -2.17%
- 6-Monatsänderung
- -45.45%
- Jahresänderung
- -89.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K