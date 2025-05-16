Valute / IVP
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.87 USD 0.02 (2.25%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IVP ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.93.
Segui le dinamiche di Inspire Veterinary Partners Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IVP News
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
Intervallo Giornaliero
0.87 0.93
Intervallo Annuale
0.63 24.50
- Chiusura Precedente
- 0.89
- Apertura
- 0.89
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 0.93
- Volume
- 120
- Variazione giornaliera
- -2.25%
- Variazione Mensile
- -5.43%
- Variazione Semestrale
- -47.27%
- Variazione Annuale
- -89.45%
21 settembre, domenica