통화 / IVP
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.87 USD 0.02 (2.25%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IVP 환율이 오늘 -2.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 0.93이었습니다.
Inspire Veterinary Partners Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVP News
- Inspire Veterinary Partners reports regaining Nasdaq equity compliance
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Inspire Veterinary Shares Surge 65% On Q2 Report, Acquisition Deal - Inspire Veterinary (NASDAQ:IVP)
- Inspire Veterinary Partners signs LOI for New Jersey animal hospital
- Inspire Veterinary Partners stock falls after $10 million convertible offering
- LangChain is about to become a unicorn, sources say
- Inspire Veterinary Partners Announces AI Integration into Practice Management Software in Partnership with Leading Software Provider Covetrus
- Inspire Veterinary Partners Acquires Central Florida Animal Hospital
- Inspire Veterinary Partners Reports First Quarter 2025 Financial Results
일일 변동 비율
0.87 0.93
년간 변동
0.63 24.50
- 이전 종가
- 0.89
- 시가
- 0.89
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- 저가
- 0.87
- 고가
- 0.93
- 볼륨
- 120
- 일일 변동
- -2.25%
- 월 변동
- -5.43%
- 6개월 변동
- -47.27%
- 년간 변동율
- -89.45%
20 9월, 토요일